Eindelijk brood uit Libanese bakkerij

VideoPuffend stoot de oven platte broodjes uit. Eindelijk draait de Libanese bakkerij Cedars of Lebanon in Vlissingen . Maar wel op een kwart van de capaciteit. En met kunst- en vliegwerk.

Na een heftig jaar rollen in een Vlissingse loods eindelijk de voor Arabische landen kenmerkende platte broodjes - khibiz - over de transportband. Drie ton heeft het echtpaar Ibrahim en Rania el Yamani geïnvesteerd in een complete baklijn die van Libanon naar Vlissingen is verscheept en opgebouwd. Na een jaar zijn verblijfsvergunningen voor Ibrahim, zijn zoon Abdellah en twee in khibiz gespecialiseerde arbeidsmigranten echter nog steeds niet rond. De bodem van de kas is onderwijl wel in zicht. ,,Ik ben hier alleen maar bezig met papierwerk. Maar wij zijn ondernemers, geen vluchtelingen'', verzucht de Libanese ondernemer.

Lees verder onder de video

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weigert tot nu toe aan een permanent verblijf van Ibrahim en Abdellah, die de bakkerij zou moeten leiden, mee te werken. ,,Ze willen bewijs dat de bakkerij een levensvatbaar bedrijf is en voor banen zorgt. We gaan overigens tegen de afwijzing wel bezwaar maken'', zegt Ronald Denkelaar, adviseur en schoonvader van Vlissinger Khalid Arnous die deel uitmaakt van de vennootschap Cedars of Lebanon. Omdat Khalid een Nederlander is, mag de bakkerij nu officieel produceren.

En dat is hard nodig, zegt Denkelaar. Ten eerste om de RVO en IND ervan te overtuigen dat de bakkerij winstgevend is en voor werkgelegenheid zorgt. ,,We draaien nu een week. Daarvoor hebben we zeven mensen van Orionis op proef aangenomen. Ze krijgen instructies van eigenaar Ibrahim, omdat hij weet hoe je khibiz moet bakken. Natuurlijk is het voor het bedrijf van belang dat de twee medewerkers uit Libanon, waar Ibrahim drie bakkerijen bezit, uiteindelijk overkomen. Die specialisten heeft het bedrijf broodnodig.''

Ten tweede moet er brood op de plank. Daarom is het zaak dat de bakkerij draait en afnemers vindt. Dat lukt best aardig, vindt Denkelaar. ,,We leveren al aan supermarktjes en slagerijen die worden gedreven door ondernemers van Turkse, Marokkaanse en Arabische komaf. Inmiddels heeft de franchise-ondernemer van de Emté in Vlissingen ook toegehapt. Daar gaan we deze week aan leveren. De grootste afnemer is trouwens supermarkt The Cedar in Middelburg, de zaak van mijn schoonzoon.''