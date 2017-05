'Eigenaar moet hond altijd de baas zijn'

GOES - Elke hond heeft een instinct om te jagen of te drijven, zegt Silke Heddema van de Martin Gaus Hondenschool in Goes. Dat kan geactiveerd worden door een passerende hardloper of fietser. ,,Het zou goed zijn als de eigenaar de hond als jonge pup al leert direct bij hem te komen als hij wordt geroepen. Dat zou veel ellende voorkomen.”

Eerder deze week was er weer een ernstig bijtincident met een hond. In Geertruidenberg werd een man aangevallen door een pitbull. Dat gebeurde toen hij aan het hardlopen was. Het slachtoffer raakte gewond aan beide armen.

Alert

Kees Verkerke uit Zierikzee liep vorig jaar december vrijwel dezelfde verwondingen op, toen hij tijdens het hardlopen in het bos van Westerschouwen werd aangevallen door twee Finse keeshonden. ,,Ze hadden me flink te pakken."

Na het incident was Verkerke aanvankelijk veel meer op zijn hoede tijdens het sporten. ,,Ik ben niet gestopt met lopen, want dat is mijn lust en mijn leven. Maar de eerste twee maanden heb ik wel goed uitgekeken. Als ik een hond zag, riep ik meteen: hou hem vast! Of ik liep er met een grote bocht omheen. Ik was echt alert. Dat is inmiddels wel over."

Enquete poll Bijtende honden moeten afgemaakt worden Eens

Oneens Bijtende honden moeten afgemaakt worden Eens (69%)

Oneens (31%)

Hondeneigenaren houden nauwelijks rekening met hardlopers, is de ervaring van Verkerke. ,,In het bos van Westerschouwen mag je niet met losse honden lopen, maar dat gebeurt gewoon. Ik heb nog nooit gezien dat men de hond even vasthoudt omdat er een loper aan komt. Ze gaan gewoon hun eigen gang. Maar ik neem maar aan dat een baas weet hoe zijn hond in elkaar steekt. Als je met pitbull loopt, weet je van tevoren dat die gek doet."

Controle

Volgens Silke Heddema is de hondeneigenaar altijd verantwoordelijk. ,,Als hardloper of fietser kun je aan de buitenkant niet zien of een hond iets doet. Dus moet degene die met de hond loopt laten zien dat hij controle heeft door bijvoorbeeld de hond bij zich te roepen of door te hond aan te lijnen. Als je weet dat je die controle niet hebt, kun je een hond niet los laten lopen. Dat is onverantwoord.”

Rent de hond toch op de hardloper af dan kan die het beste stil gaan staan en de hond niet in de ogen kijken. Heddema: ,,Ga staan als een lantaarnpaal, met de armen om je heen gevouwen.” De meeste honden verliezen dan hun interesse.