Efteling past gehandicaptenbeleid aan na storm van kritiek

Sinds 1 maart was het voor gehandicapten noodzakelijk een doktersverklaring af te geven. Voor de Tilburgse Amber Bindels (28), die ook in Zeeland actief is bij een belangengroep voor beter OV, was dat een doorn in het oog. Zij zit vanwege spasmen in een rolstoel en kon de Efteling vorige week niet binnen omdat ze geen verklaring van haar huisarts had.

Op sociale media reageerden mensen boos op het beleid van de Efteling. D66 stelde zelfs Kamervragen over de doktersverklaring. Het zou voor onnodige rompslomp bij huisartsen zorgen. Het pretpark past het omstreden gehandicaptenbeleid nu aan.

Via de website van de Efteling is voortaan een faciliteitenkaart aan te vragen. Daarmee kunnen mensen met een beperking toch in attracties via speciale ingangen en wachtrijen. De kaart is bij de gastenservice van de Efteling te verkrijgen op vertoon van een verklaring en een legitimatiebewijs.

Quote Fijn dat er naar mij geluisterd is. Amber Bindels

"Gelukkig! Ik ben daar heel blij mee", reageert Bindels op het nieuwe beleid. "Het scheelt een heleboel gedoe. Fijn dat er naar mij geluisterd is." Ze zegt nog in gesprek te gaan met de Efteling over de uitvoering van het nieuwe beleid.

Het pretpark wil namelijk om misbruik van de faciliteitenkaart tegen te gaan steekproeven uitvoeren. Dit doen zij door de bezoeker in kwestie te vragen naar bewijs van de beperking, bijvoorbeeld een Autipas, Gehandicaptenparkeerkaart of een doktersverklaring.

"Ik hoop dat ze heel veel verschillende vormen van bewijs accepteren", zegt Bindels. "En ik wil ook dat ze er bewust van zijn dat veel kinderen nog geen dergelijk bewijs hebben. Bij mij is de diagnose ook pas op latere leeftijd gesteld."