Eerste landbouwkonvooi over de Zeelandbrug

"Vanuit de agrarische sector hebben we daarom al vele jaren de wens om de Oosterschelde te passeren", zegt André Slootmaker van de ZLTO. Hij is zelf landbouwer in Nieuwerkerk. "Wij zien de pilot als een proef die we op termijn ook willen inzetten voor de Stormvloedkering.”

“Met deze pilot willen we inzicht krijgen in de behoefte van landbouwers”, aldus Van der Maas. “Na 31 oktober bekijken we of het in konvooi rijden inderdaad voldoet aan de verwachtingen. We kijken dan hoe vaak er gereden is en wat het kost. Ook houden we in de gaten of de hinder voor het overige verkeer beperkt blijft.”