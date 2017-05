Een op de acht mensen in Zeeland was bij de bevrijding

Overigens was een groot deel van Zeeland al voor die tijd bevrijd; alleen Schouwen-Duiveland moest tot 1945 wachten. In Zeeland is op dit moment bijna 12,9 procent van de inwoners 72 jaar of ouder. Landelijk gezien ligt dat percentage op 10,4, zo , blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van CBS-cijfers.

Het grootste aantal 72-plussers (7582) woont in de gemeente Terneuzen, het kleinste aantal (1080) in de gemeente Noord-Beveland. Relatief gezien is het aantal het grootst in de gemeente Sluis: daar is 15,6 procent van de bevolking vandaag 72 jaar of ouder. De gemeente Reimerswaal geeft met 9,7 procent naar verhouding het laagste aantal 72-plussers binnen de grenzen. Overigens worden in deze cijfers ook mensen meegerekend die nu in Nederland wonen, maar in 1945 nog elders.