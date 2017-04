Een lintje, daar doe je het allemaal voor

Covra in Borssele stelt experts aan voor eindberging radioactief afval

18:20 BORSSELE - Nederlands radioactief afval wordt pas over ruim honderd jaar diep in de aarde opgeslagen. Toch wil de Covra, de Centrale organisatie voor radioactief afval in Borssele, met het oog op de eindberging nu al twee deskundigen aanstellen.