Een derde van de Zeeuwen voelt zich ongezond

Mieke werd opgelicht door Goese ambtenaar. 'Dit is zo vals!'

12:23 GOES - Ze was net haar huis uitgezet, had voor meer dan 30.000 euro aan schulden gemaakt en moest met haar gezin van vier kinderen rondkomen van 150 euro per maand. Juist in die zware periode van haar leven werd Mieke Mareels-Ruitinga naar nu blijkt opgelicht door de Goese ambtenaar, die in totaal een kwart miljoen verduisterd. ,,Ik vind het heel laf dat er misbruik is gemaakt van mijn situatie, heel mijn leven lag toen overhoop. Dat is zó vals!"