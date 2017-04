Een crisiskaart is handig

Poll Crisiskaart moet leed voorkomen

22:00 GOES - Voor wie ooit wel eens (psychische) crisis heeft gehad, is er nu de crisiskaart. Dat is een opgevouwen ‘gebruiksaanwijzing’, zo groot als een bankpas, die in een portemonnee past. Op de kaart staat beknopt hoe degene tijdens een crisis behandeld wil worden.