Economie Zeeland groeit met 2,3 procent

Zeeuws-Vlaanderen had met 2,5 procent groei het grootste aandeel in de economische vooruitgang. Boven de Westerschelde bedroeg de groei 2,1 procent. In 2015 scoorde Zeeland een groei van 1,9 procent. Het CBS heeft zijn groeicijfers gebaseerd op het bruto binnenlands product: de productie van goederen en levering van diensten die in geld kunnen worden uitgedrukt.

Vooral de steden leven economisch op. De sterkste groei boekt de regio Amsterdam (3 procent), die mede te danken is aan de handel in en verhuur van vastgoed. Rotterdam kwam 'slechts' tot 2,3 procent groei omdat er minder goederen via de havens werden aangevoerd. Bij de provincies zijn Overijssel (2,6 procent) en Noord-Brabant (2,5 procent) de snelle groeiers. Ze danken dat vooral aan hun industrie. In Zeeland is hetzelfde effect te zien in Zeeuws-Vlaanderen, met zijn omvangrijke industriële cluster.