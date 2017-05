Economie Zeeland gevoelig voor Brexit

VLISSINGEN - Omdat Zeeland veel producten uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk, zal de Brexit negatief uitpakken voor de Zeeuwse economie. Het belang van export is in Zeeland bijna het grootst van alle provincies.

Alleen Noord-Brabant is nog meer afhankelijk van export. Dat blijkt uit een rapport van ING Economisch Bureau over de invloed van de Brexit op regionale economieën in Nederland.

Van alle provincies zijn Utrecht en Noord-Holland het meest gevoelig voor de Brexit. De Utrechtse economie is sterk gericht op het Verenigd Koninkrijk, dat goed is voor 8,5 procent van de exportwaarde van Utrechtse exporteurs. Ook Noord-Holland zal de Brexit voelen. Veel distributiecentra daar sturen geïmporteerde producten weer door naar het VK. De wederuitvoer in Noord-Holland is met 15,4 procent meer dan twee keer zo groot als in Zeeland.

Na Utrecht is de eigen export het grootst in Zeeland. Bijna 8 procent van de exportgoederen gaat naar de westerburen. Gemiddeld is dat in Nederland 6,9 procent. Zeeland voert vooral voeding (uien, aardappelen, diepvriesproducten) en chemische producten (onder meer van Dow in Terneuzen) uit naar het Verenigd Koninkrijk. Tien procent van de uien gaan naar het VK. Overigens denkt ING dat de export van voeding niet hard wordt geraakt door de Brexit. Het VK is voor voedsel behoorlijk afhankelijk van import.

De agrofood en de chemie vormen samen 80 procent van de Zeeuwse export naar het VK. Overigens loopt de handel met de Britten al jaren terug. In 2008 was het VK nog goed voor 9,9 procent van de Zeeuwse export, ofwel 607 miljoen euro. In 2015 was dat 8,7 procent ofwel 472 miljoen euro, een procent boven het landelijk gemiddelde. Vorig jaar was dat 7,9 procent. Duitsland en België zijn als handelspartner bijna twee keer zo groot.