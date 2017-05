Duo verwelkomt filmmakers met open armen in Zeeland

'Michiel de Ruyter' en 'Dorsvloer vol confetti' zijn waarschijnlijk de bekendste voorbeelden van films die de afgelopen jaren in Zeeland zijn opgenomen. Dat zouden er veel meer kunnen - en ook moeten - zijn. En niet alleen films, zegt Carolijn Lilipaly. ,,Je kunt ook denken aan bijvoorbeeld commercials, tv-series en fotoshoots."

Lilipaly maakt zich met Anic Lammers sterk voor Zeeland als filmland. Samen zijn zij sinds enkele maanden al het aanspreekpunt voor iedereen die de provincie als decor overweegt te gebruiken. Met de lancering van een eigen website, deze week, is de Zeeland Film Commission ook officieel een feit.

De twee zijn gevraagd door Leo Hannewijk, directeur van Film by the Sea. Hij heeft - nadat zowel de provincie als Stichting ZigZag bereid bleek er geld in te steken - als 'kwartiermaker' de komst van de Zeeland Film Commission voorbereid. ,,Een ideaal duo", noemt hij het tweetal. Zij weten hoe het reilt en zeilt in Zeeland en hebben de benodigde ervaring.

Lilipaly was onder meer samensteller en presentator van filmprogramma's bij diverse tv-zenders en werkte bij het NOS Journaal en Omroep Zeeland. Lammers heeft haar sporen verdiend op het gebied van publiciteit en communicatie.

Samen helpen ze geïnteresseerde producenten op weg, bijvoorbeeld bij het zoeken van een geschikte filmlocatie of het regelen van vergunningen. ,,Wij weten bijvoorbeeld waar je met een drone mag vliegen", zegt Lammers. ,,Er zijn zoveel zaken waar je rekening mee moet houden. Voor filmmakers is het prettig als ze weten dat er iemand is die het voor hen uitzoekt. En het voordeel is dat de lijnen kort zijn in Zeeland."

Al in de aanloop, afgelopen maanden, heeft dat zijn nut bewezen. Mark de Cloe zocht bijvoorbeeld een verlaten huis voor zijn film 'Silk Road'. Dankzij de Film Commission kwam hij terecht bij Der Boede in Koudekerke, waar de filmploeg drie dagen neerstreek.

Verder zijn er contacten met het Belgische productiebedrijf Studio 100 voor opnames van een seizoen van een Vlaamse kinderserie. De uit Zeeland afkomstige filmmaker Erik de Bruyn hoopt over enige tijd te kunnen beginnen met opnames in Zeeuws-Vlaanderen voor een televisieserie voor de AVRO/VRT.

Quote Daarvan hebben we meteen gezegd: dat moeten we hiernaartoe zien te halen. Carolijn Lilipaly

De BBC heeft onlangs met de bekende kunsthistoricus Simon Schama al in Domburg opnamen gemaakt over de betekenis van Piet Mondriaan. ,,Daarvan hebben we meteen gezegd: dat moeten we hiernaartoe zien te halen", zegt Lilipaly.

Dat is gelukt. De steun vanuit Zeeland bleek zeer welkom. ,,Ze wilden vooraf ook allerlei kleine details weten, zoals: hoe breed is het strand bij eb? Wij weten enthousiaste mensen te vinden die zeggen: ik ga het wel even meten."