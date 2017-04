Duizenden Belgen komen maandag naar Zeeland

Nederlanders moeten maandag gewoon werken, maar de Dag van de Arbeid of Feest van de Arbeid zoals de Belgen 1 mei ook wel noemen, is bij de zuiderburen een officiële feestdag.

Met horden trekken ze de grens over om te winkelen en een hapje te eten. In Sas van Gent is 1 mei met stip de topdag van het jaar. Met hun meimarkt lokken ze de Vlamingen al decennia de grens over. Sas staat dan tjokvol met marktkramen, zo'n 250 in totaal.

De grote en gevarieerde markt is al jaren een hit. Als het geen pijpenstelen regent, kun je maandag in Sas over de koppen lopen. Duizenden mensen sjokken dan langs de kramen.

,,Tachtig tot negentig procent van de marktbezoekers is Belg. Ze komen uit Zelzate, Assenede, Boekhoute en zelfs uit Gent. De 35 winkeliers en de 12 horecazaken spelen daar op in. Alles is maandag open in Sas'', zegt voorzitter Albert van Leeuwen van de Stichting Ondernemers Kanaalzone Zuid.

Dat de Belgen 1 mei vrij zijn, is 'een zegen voor Sas', onderstreept Van Leeuwen. ,,'s Morgens zitten ze al op een terrasje koffie te drinken. Natuurlijk eten ze ook wat en besteden ze in winkels. Ja, 1 mei is een topdag voor Sas. Natuurlijk scheelt het ook dat we aan het begin van het marktseizoen zitten. In september hebben mensen de markten en braderieën wel gezien, dan zijn ze verzadigd. Wat dat betreft kan 1 mei dit jaar niet beter vallen.''

Op 1 mei schieten in Sas niet bij iedereen de eurotekens in de ogen. Jens Hoogstad van de restaurants Bottles en Dockside verwacht weinig extra gasten te ontvangen. ,,Het marktpubliek is niet ons publiek. Dat zijn toch meer koffiedrinkers. Maar het is wel leuk om dat volk langs te zien lopen. Je lacht je kapot...''

Dat doen ze ook bij Morres Wonen in Hulst. Maandag komen er zo'n 2000 tot 3000 mensen 'een dagje Morressen', net zoveel als bijvoorbeeld met Pasen. Omdat 70 tot 80 procent van de Morres-klanten al Belg is, zal er 1 mei tussen de bankstellen nog meer dan gewoonlijk Vlaams worden 'geklapt'.

,,We zetten extra personeel in. We zorgen ook, maar dan doen we ook met Pasen en Pinksteren, voor demonstraties, workshops en exposities. We zetten in La Place, ons restaurant, een specialiteit op het menu waar Belgen graag voor komen. Dat zijn dit keer asperges'', licht Lilian Bareman van Morres Wonen toe.