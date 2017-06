Droogte nog niet nijpend voor Zeeuwse boeren

VLISSINGEN - Waterschap Scheldestromen houdt de vinger aan de pols, maar alsnog leidt de aanhoudende droogte in Zeeland nog niet tot problemen. De afgelopen tien jaar is er één keer minder neerslag gevallen in het voorjaar.

In 2011 werd in Vlissingen slechts 42 mm regen gemeten, minder dan de helft dan de 89 mm die in maart, april en mei van dit jaar en in het voorjaar van 2010 viel. Vorig jaar viel juist erg veel regen 168 mm ofwel 168 liter per vierkante meter.

Vooral de kuststreek kampt met een neerslagtekort. Bij onze zuiderburen was dit gisteren aanleiding om voor het eerst in twintig jaar een beregeningsverbod in te stellen in delen van West-Vlaanderen. De gouverneur van West-Vlaanderen heeft inwoners gevraagd om spaarzaam om te springen met water en verbiedt het oppompen van water in vier polders en een deel van het IJzerbekken.