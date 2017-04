Drie storingen bij kerncentrale in 2016

Werkzaamheden

Op 8 juni meldt EPZ dat door werkzaamheden op 5 juni kortsluiting is ontstaan en een aantal onderdelen is uitgevallen. Eén apparaat dat stopt is een pomp van het koelsysteem van het splijtstofopslagbassin. Dat systeem zorgt er voor dat de temperatuur in het bassin voor nieuwe en gebruikte splijtstof niet te hoog oploopt. EPZ heeft de pomp binnen de tijd die ervoor staat weer in gebruik genomen. De temperatuur in het bassin steeg nauwelijks.