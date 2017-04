Drie dode bruinvissen gevonden in twee dagen tijd, en dat is bijzonder weinig

Gemiddeld wordt er volgens hem in Nederland één aangespoelde bruinvis per dag gevonden. Het aantal meldingen lijkt te dalen. In maart zijn er slechts 29 meldingen over bruinvissen binnengekomen, waarvan twaalf in de Zeeuwse Delta. 61 meldingen is het meerjarig gemiddelde voor die maand. In februari werden er 28 bruinvissen aangetroffen, terwijl het gemiddelde op 38 ligt. Van der Hiele verwacht daarom dat er in april ook minder meldingen over aangespoelde bruinvissen zullen binnenkomen dan normaal.

Meldingen

De bruinvis karkassen die zaterdagochtend werden gevonden, zijn volgroeide mannetjes. Het ene dier werd in de vloedlijn bij Zoutelande gevonden. De staart van die bruinvis was aangevreten. Dat was volgens Van der Hiele niet per definitie het werk van een zeehond: "De staart behoort zogezegd tot 'de weke delen' en die rotten toch als eerste weg." Op de Zeedijk bij Westkapelle werd een half uur later het tweede karkas gevonden. Ook dat was rot.

Een dag eerder werd bij Hansweert een bijna volwassen vrouwtje gevonden. Het karkas werd door een medewerker van Rijkswaterstaat gevonden. Volgens Van der Hiele is niet meer te achterhalen waaraan de drie bruinvissen precies gestorven zijn. Wel is duidelijk dat het dier in Hansweert gevonden is, een kleine week in het water heeft gedreven voor het aanspoelde.

Onderzoek

Mensen zijn volgens Van der Hiele niet meer gewend dat er karkassen op het strand liggen, dus haalt RTZ Zuidwest ze weg. De 'verse' karkassen gaan voor onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde in Utrecht om meer over de diersoort te leren. De rotte dieren gaan naar Rendac, een afvalverwerkingsbedrijf dat in opdracht van de overheid kadavers en dierlijk restmateriaal verwerkt. Zo ook de dieren die vrijdag en zaterdag werden aangetroffen.

Het opruimen van de karkassen komt ook van pas bij het bijhouden van de populatie. Zo zwemmen er volgens Van der Hiele zo'n 150 dieren in de Zeeuwse wateren en blijft de populatie stabiel. Er zwemmen zo'n 80.000 dieren in de Noordzee. Daarvan sterven zo'n 600 a 800 dieren jaarlijks in Nederland.