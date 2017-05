Doortrekken Belgische kusttram naar Zeeuws-Vlaanderen is kansloos

Plan zorg Zeeland om vacatures in te vullen

19:00 GOES - Na jaren van teruggang is het aantal banen in zorg en welzijn het afgelopen jaar sterk toegenomen. Op de vacaturesite www.zz.nl stonden dinsdag 221 banen in deze sectoren. Overigens zijn dit voor een groot deel deeltijdbanen. De thuiszorg en de verpleging en verzorging hebben de meeste vacatures.