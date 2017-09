Doodstil platteland baart zorg

,,Veldleeuwerik en patrijs, vroeger heel algemeen, zijn sinds de jaren zestig voor 90 procent verdwenen. Het aantal insecten is fors afgenomen, met weidevogels gaat het heel erg slecht. De vos vreet de laatste weidevogels op en wordt zondebok, terwijl in een robuust ecosysteem een vos juist volledig op zijn plek zou zijn en een functie heeft. Dat geldt ook voor de ooievaar en de kraai", zegt Runhaar. ,,In plaats van het fluiten van vogels en het zoemen van bijen, rondscharrelende egeltjes in de avond en bloemranden, zie je monotone graslanden met ganzen, waar de boer dan weer niet blij mee is. Het is de omgekeerde wereld. Kan het tij nog gekeerd worden?"

Voor de duidelijkheid: Runhaar heeft geen bepaald beeld voor ogen van hoe het platteland eruit zou moeten zien. ,,Ik ben bestuurskundige. Geen ecoloog. De vraag is: in hoeverre zou de burger bereid zijn mee te betalen aan maatregelen die de natuur terugbrengen op het platteland? Dat zijn maatschappelijke keuzes. Ook de politiek moet kiezen. Alles is er nu op gericht zo goedkoop mogelijk voedsel te produceren. Een beter geïnformeerde burger zou mogelijk ook met zijn stemgedrag invloed kunnen uitoefenen op beleid. In de discussie over agrarisch natuurbeheer hoor je nu alleen boeren en milieubeschermers. De grote afwezige is de burger. Wij denken dat dat komt doordat de gemiddelde Nederlander niet weet wat er nu eigenlijk aan de hand is met het platteland."