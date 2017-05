DJ Optimus brengt muzikaal eerbetoon aan zijn vader

Het was aanvankelijk niet zijn bedoeling het mini-album met het publiek te delen, zegt Neels Smeekens, alias DJ Optimus. ,,Ik vond het echt iets voor mezelf, goed om dingen te verwerken. Het is heel eng om het nu naar buiten te brengen, maar mijn vriendin zei: je móet dit eruit gooien."

'Jaaneman', zo heet de EP. De titel - die doet denken aan de voornaam van zijn vader - betekent in het Hindi 'mijn liefste' of 'mijn zielsverwant' en onderstreept daarmee de relatie tussen vader en zoon Smeekens. ,,We hadden een heel nauwe band. Ik heb geen broers of zussen. Daardoor spendeerde ik veel tijd met mijn vader. We deden vaak dingen samen, gingen rommelmarkten af. Hij op zoek naar boeken, ik naar platen."

Kinderboeken

Jan Smeekens gold als een groot kenner en onvermoeibaar ambassadeur van kinderboeken. De Middelburger zat onder meer in de jury van de Gouden Griffel en recenseerde jarenlang kinderboeken voor de PZC. Na een ziekte overleed hij eind 2011, 66 jaar oud.

,,De basis voor de EP is al ontstaan in de week dat hij overleed", zegt Neels Smeekens (37). ,,Het was vooral een sfeerbeeld van hoe verdrietig ik was, van de chaos van die dagen. Ik had me nog nooit zo gevoeld. Ik wist niet wat ik met mezelf en de situatie aan moest. Gek genoeg leverde dat heel veel inspiratie op. Muziek was echt een therapie, in die eerste periode."

Toch heeft het ruim vijf jaar geduurd voordat het album af was. ,,Dat was het moeilijkste van dit project: je weet dat je er een keer aan moet gaat zitten, maar je stelt het telkens uit omdat je er niet mee bezig wil zijn, omdat je die periode niet opnieuw wil beleven."

Instrumentaal

Er staan zes instrumentale nummers op 'Jaaneman', met titels die zijn ontleend aan het gedicht dat de Vlaamse auteur en illustrator André Sollie voor Jan Smeekens schreef. ,,Ik was bang dat het een heel verdrietige plaat zou worden. Dat zou een wat vertekend beeld geven. Het is heel erg om je vader te moeten missen, maar het was vooral de bedoeling hem te eren."

,,Ik heb gezocht naar elementen die mijn vader mooi vond. Hij hield heel erg van klassieke muziek. Daarom staan er veel strijkers zoals cello op de plaat. De beats zijn juist meer hiphop en funk. Dat vond hij ook tof."

Organischer

DJ Optimus stelde zichzelf een duidelijk doel. ,,Hiphop bestaat vrijwel altijd uit korte loops, herhalingen. Ik wilde nu iets dat veel organischer is, meer controle hebben over de spanningsboog. De uitdaging was de muziek te laten bewegen en steeds een andere kant op te sturen."

'Jaaneman' is in alle opzichten een waardig en troostrijk eerbetoon geworden aan Jan Smeekens, die indirect zijn stempel heeft gedrukt op de cover. Behalve dat de titel is gemaakt met zijn collectie drukletters, is de afgebeelde houtsnede van diens hand. ,,Die hebben we na zijn dood gevonden in de schuur. Mijn vader maakte stiekem allerlei schilderijen en andere zaken en verstopte die. Niemand wist ervan, terwijl er heel mooie dingen tussen zitten."