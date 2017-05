Dit jaar al 265 Zeeuwen erbij

Voetganger doodgereden op A4 bij Bergen op Zoom

10:49 BERGEN OP ZOOM - Op de A4 bij Bergen op Zoom is woensdagochtend een man om het leven gekomen bij een ongeval. Dat meldt wijkagent Dré van Roomen. De snelweg is afgesloten in de richting van Antwerpen. De A4 gaat naar verwachting rond 12.00 uur weer open.