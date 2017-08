Dit jaar 76 inzendingen voor de Zeeuwse Boekenprijs

Longlist

De jury van de ZBP maakt de komende weken eerste selectie van tien boeken, die voor de prijs in aanmerking komen. Die longlist wordt donderdag 14 september om 19.30 uur bekendgemaakt in boekhandel De Koperen Tuin in Goes. Vervolgens vertelt Jan Vantoortelboom - prijswinnaar in 2015 - over zijn nieuwste roman 'De Drager'.