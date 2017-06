Dit is er te doen met Pinksteren in Zeeland

Het mooie weer houdt ook met Pinksteren aan. Velen zullen weer naar de kust trekken, maar ook voor de strandhaters onder ons is er genoeg te zien en te beleven in Zeeland. We zetten de belangrijkste festivals, concerten, open dagen en sportevenementen op een rijtje.

Vrijdag 2 juni

HULST: Vestrock

Het festival Vestrock wordt sinds 2010 jaarlijks het eerste weekend van juni gehouden op een eiland in de Buitenvest van Hulst. Het festival brengt duizenden muziekliefhebbers op de been en duurt drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. Op zondag wordt Vestrock Junior gehouden, waarbij het festival een familieprogramma brengt dat gericht is op kinderen. Vestrock richt zich op muziek, dance, theater en onderwijs. Het festival staat in de top tien van beste kleine Europese festivals en is het eerste festival van Nederland met een eigen speciaalbier: Vestrock Blond. Vestrock werd tien keer genomineerd voor een European Festival Award.

MIDDELBURG: ZLM Don Stadsloop

Voorafgaand aan de ZLM Don Stadsloop wordt vrijdagavond in Middelburg de M800 Jeugd Stadstrail gehouden. Het traject is zo'n 2,5 kilometer lang en gaat door allerlei gebouwen. Inschrijven vanaf 18.00 uur bij het kraampje op de Markt. De start is om 19.00 uur. Een uur later gaat de Stadsloop van start voor de senioren over 7.5 kilometer. Ook hier kan voor worden ingeschreven op de Markt. De ZLM Don Stadsloop is een van de sterkste bezette hardloopwedstrijden in Zeeland en trekt altijd veel publiek naar de Middelburgse binnenstad.

VEERE: Zeeuws Water Kamp

Bij het Scoutcentrum Zeeland in Veere wordt van vrijdag 2 tot en met maandag 5 juni voor de veertigste keer het Zeeuws Water Kamp gehouden. Aan dit zeeverkennerskamp, dat jaarlijks met Pinksteren wordt gehouden, doen zo’n vijfhonderd scouts met hun leiding mee. De scouts zijn afkomstig van alle zeeverkennersgroepen uit Zeeland en West-Brabant. Vanwege het jubileum is er dit jaar een feestelijke editie. De officiële opening is zaterdag 3 juni om 11.00 uur.

VLISSINGEN: Cuisine Machine

Het is waarschijnlijk de grootste vrijdagmiddagborrel van Zeeland. Op 2 juni organiseert Cuisine Machine samen met DOK41 vanaf 16.00 uur een VriMiBo in de machinefabriek in Vlissingen, waarbij iedereen welkom is. Bij de eerdere edities van Cuisine Machine werden de borrels ook goed bezocht. Cuisine Machine begint op vrijdag en duurt tot en met maandag. Organisatoren Loek Peperkamp en Marco Evenhuis sturen een vloot van 35 foodtrucks en eetkramen en 32 bands, solisten, duo's en dj's de fabriekhal en omringende tenten in voor vier dagen muziek en eten uit alle windstreken.

VOGELWAARDE: Voetvolleybal en beachsoccer

Vanaf aanstaande vrijdag draait in Vogelwaarde weer heel veel om het jaarlijkse beachevenement. Dat begint vrijdagavond met een beachsoccertoernooi en wordt na twee feestavonden zondag afgesloten met de inmiddels 21ste editie van het vermaarde voetvolleytoernooi. René van Eijsden en Barry Ruitenberg verdedigen dan hun vorig jaar veroverde titel.

Zaterdag 3 juni

BRUINISSE: Volleybaltoernooi Grastoernokke

In Bruinisse vindt zaterdag 3 juni de eerste editie van het Zeeuwse volleybaltoernooi Grastoernokke plaats op sportpark Volharding. Een grastoernooi georganiseerd door volleybalvereniging Forza Schouwen–Duiveland in samenwerking met voetbalvereniging Bruse Boys. Sportpark Volharding wordt deze dag omgetoverd tot een volleybalarena voor de jeugd, senioren én niet–volleyballers. Iedereen is welkom, zowel op het toernooi als op het feest. Inschrijven kan in verschillende poules en niveaus.

MIDDELBURG: VÓLkoren

ZeelandJazz, de Stadsfeesten, het Kamermuziekfestival en Middelburg VÓLkoren werken dit jaar voor het eerst samen. Onder het motto Juni Festivalmaand willen de verschillende festivals benadrukken dat Middelburg in de maand juni bruist van feest en muziek. Het koorfestival in Middelburg VÓLkoren trapt af in het pinksterweekend. Op verschillende locaties in de stad treden twee dagen lang tientallen koren op. Het hele programma is te vinden op www.middelburgvolkoren.nl

RENESSE: Vliegerfestival

Tijdens het Pinksterweekend (zaterdag, zondag en maandag) zal op het strand van Renesse het grootste vliegerfeest van Zeeland worden georganiseerd. Ruim dertig (professionele) vliegeraars uit België en Nederland zullen op alle drie de dagen ruim zestig vliegers oplaten. Er zijn onder meer Japanse, dieren en honinggraad vliegers in alle soorten en maten te zien.

VLISSINGEN: Colours by the Sea

Vóór de lopers vertrekken is het de eerste zaterdag van juni al feest in het hart van Vlissingen. Isabel zingt vanaf kwart voor drie op het Bellamypark; drie kwartier voor het startschot van de hardlopers en vijf kwartier voor dat van de wandelaars tijdens Colours by the Sea. Tijdens de loop speelt band Woodworks. Party DJ 'W' verwelkomt de lopers als ze de zeven kleurenpunten op onder meer boulevard en strand zijn gepasseerd en aankomen op het Bellamypark. Een uur na de legendarische kleurexplosie, vanaf half negen ongeveer, is het echt 'partytime' met de negenkoppige feestformatie Captain Midnight. De inschrijving voor het loopfestijn is al vol.

VLISSINGEN: Toeristenmarkt

De Vlissingse Ondernemers Centrale houdt haar tweede toeristenmarkt in Vlissingen. Deze wordt gehouden in de Lange Zelke, onder de overkapping. Het thema van deze dag is “Zeeuwse folklore”. De ondernemers hebben dit jaar meerdere beoefenaars van ambachten uitgenodigd om hun vaardigheden aan het publiek te tonen. Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen belangstellenden en toeristen kennismaken met regionale folkloristen die in de Lange Zelke hun vaardigheden presenteren en hun producten verkopen.

Zondag 4 juni

HEINKENSZAND: Pinkstermarkt

Op industrieterrein Noordland in Heinkenszand vindt op zondag 4 juni de jaarlijkse Pinkstermarkt plaats. De markt start om 11.00 uur. Tijdens de markt zijn er onder meer oldtimers te bekijken, geven The Westside Linedancers demonstraties en is er een kofferbakverkoop. Vanaf 15.00 uur wordt er live muziek verzorgd door rockbands Joyrock en The Sweet Lord Animals. De dag wordt afgesloten met een optreden van DJ Arno.

VLISSINGEN: Pinkstermarkt

Ook dit jaar staan de boulevards in Vlissingen op eerste pinksterdag weer vol met tientallen kraampjes. De Pinkstermarkt is een traditie die inmiddels niet meer weg te denken is in de Scheldestad. Vanaf 10.00 uur kunnen de eerste zonnebrillen, zomerjurkjes en kralenkettingen worden gekocht. Er zullen zo’n 150 kramen staan over de gehele boulevard.

Maandag 5 juni

BAARLAND: Open dag bij Slot Baarland

Slot Baarland is maandag 5 juni geopend voor publiek. Bezoekers kunnen rondkijken in de kasteeltuin en in een deel van Slot Baarland. Er klinkt middeleeuwse muziek en er lopen een marskraamster en hofnar rond. Ook is er een schietbaan voor kinderen en zijn er verschillende activiteiten, zoals spinnen, weven, varen door de gracht en broodjes bakken. Daarnaast staat er een kraam met antieke spullen. De open dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur.