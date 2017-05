Dit is er in het Hemelvaartsweekend te doen in Zeeland

Donderdag 25 mei

AXEL: Oldtimerfestival

Voor de 31ste keer vindt op Hemelvaartsdag het Oldtimerfestival in Axel plaats. Het festival wordt gehouden op het Szydlowskiplein en de parking van Albert Heijn, waar volop oude auto’s, tractoren, motoren, brommers en fietsen staan. In het centrum van Axel is er vanaf 9.00 uur ’s ochtends een curiosamarkt en alle winkels en musea zijn deze dag geopend.

BIERVLIET: Geuzenfeesten

Het mag dan 444 jaar geleden zijn dat Biervliet met behulp van de Geuzen de Spanjaarden uit de stad verdreef, Biervliet is het nog lang niet vergeten. Reden voor een feestje. Vier dagen lang. Dit jaar is er geen optocht. De tien wijken van Biervliet zetten tien historische locaties neer. De rode draad tijdens de feesten vormt de rol die de geuzenvoorman vervulde in de bevrijding van de stad.

GOES: Sporen naar het verleden

Het jaarlijkse treinevenement 'Sporen naar het Verleden' van Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) begint op Hemelvaartsdag. Tijdens het driedaagse evenement rijdt de SGB een uitgebreide dienstregeling op de eigen museumspoorlijn naar Hoedekenskerke en Baarland. Naast treinen uit de eigen collectie rijden er treinen uit vier andere railmusea mee. Donderdag is ook de grootste stoomlocomotief van Nederland te zien.

GRAAUW: GraauwRock

Het begon met een eenmalig optreden van Golden Earring, maar groeide uit tot een jaarlijks festival met gemiddeld 1850 bezoekers. Dit jaar pakt GraauwRock uit met singer-songwriter Lucas Hamming. GraauwRock wordt gehouden op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag). Het festival wordt om 17.30 uur geopend door de winnaar van The Road to GraauwRock. Daarna zijn er optredens van The Brightt, Belgian Quo Band, Orange Skyline, Lucas Hamming, Luminize en Mooi Wark. Daredevils sluit het festival af van 23.45 tot 01.00 uur.

HOEDEKENSKERKE: ambachten- en klederdrachtmarkt

Ter ere van het vijfentwintigjarig bestaan van museum en snoepwinkeltje Het Wienkeltje van Wullempje, het vijftienjarig bestaan van klederdrachtgroep Mooi Zeeland en het tienjarig bestaan van stichting De Koutermolen is er op Hemelvaartsdag een oudhollandse ambachten- en klederdrachtmarkt in Hoedekenskerke.

Vrijdag 26 mei

GAPINGE: Gaperloop

Hardlopen door Gapinge op een officieel gecertificeerd parkoers. Start en finish Verenigingsgebouw "De Spil" te Gapinge. Start om 19:30 uur. Afstanden: 5 km of 10 km.

MELISKERKE: Boerderijfair

Kampeer- en ijsboerderij De Koehoorn in Meliskerke houdt vrijdag 26 mei een boerderijfair. Hier worden van 10.00 tot 18.00 uur onder meer demonstraties gegeven, zoals glasgraveren, mandenvlechten, schapen scheren en ringsteken. Ook is er een kinderspeelplein met spelletjes, een speelkasteel van strobalen, een springkussen en een zandbak.

OVEZANDE: Klomppop

Rock, straatfestival en een hele speciale mis. Ovezande is komend weekend festivaldorp. Klomppop en het straatfestival zijn dit jaar voor het eerst gebundeld tot één festival. Niet langer gekoppeld aan Hemelvaartsdag, maar vast in het laatste weekend van mei. De programmering is veelbelovend, met onder meer Di-Rect op zaterdagavond en The Charm The Fury op vrijdag en zondag.

ZIERIKZEE: Toeristenmarkt

Vijftien ambachtslieden en tientallen verkoopkramen staan vrijdag 26 mei (de dag na Hemelvaart) op het Havenplein in Zierikzee. Er zijn demonstraties glas-in-lood, tiffany, houtdraaien, papiervouwen en babbelaarsbakken. Er staat ook een maritiem schilder en een kraam met Zeeuwse dracht. De jaarlijkse Toeristenmarkt in het centrum van Zierikzee duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 27 mei

ARNEMUIDEN: Open dag vliegvereniging AeroClub Zeeland

AeroClub Zeeland (ACZ) houdt zaterdagmiddag 27 mei een open dag op vliegveld Midden Zeeland. Vanaf 13.00 uur starten de introductieprogramma's. Tijdens de open dag krijgen deelnemers inzicht in de wereld van de kleine luchtvaart en is er de kans om onder begeleiding van een instructeur een vliegtuig te besturen. Kosten voor het introductieprogramma zijn 125 euro per persoon.

KRABBENDIJKE: Skeelertocht

Rondom Krabbendijke vindt op zaterdag 27 mei de skeelertoertocht ‘tussen de scheldes’ plaats. De deelnemers leggen een tocht van 35 kilometer af. De start vindt plaats bij het clubgebouw van IJs- & Skeelervereniging Krabbendijke. Deelnemers op skeelers of mogelijk een step kunnen inschrijven vanaf 9.00. De start voor de skeelerronde is om 10.30 uur. De laatste mogelijke start is vanaf 14.30 uur.

MIDDELBURG: Lucky Ajax

Op zaterdag 27 mei speelt voetbalvereniging Zeelandia Middelburg een speciale wedstrijd tegen Lucky Ajax, bestaande uit oud-spelers van AFC Ajax. Zeelandia Middelburg zal ook met een veteranenteam in actie komen, tijdens de wedstrijd die om 15.00 uur begint op Sportpark De Veerse Poort.

OOST-SOUBURG: Karolingenmarkt

De Karolingenmarkt in en om De Wijngaard, de Soubugse gemeente van de kerk van Evangelie, is dit jaar op zaterdag 27 mei. Er is een snuffelmarkt met boeken en curiosa, er wordt gebruikte kleding en tweedehands kinderspeelgoed verkocht en er is een 'koffieterras' op het voorplein. Daar staan ook kraampjes voor goede doelen en zendingsprojecten, waar de marktopbrengst voor is bedoeld.

RENESSE: Renessedag

De Renessedag op zaterdag 27 mei heeft een nieuw onderdeel op het programma. Tijdens de 31e editie kan er voor het eerst worden abgeseild van de kerk. Bezoekers kunnen met een klimtouw afdalen van de steile muren. Zoals vanouds kan ook de toren beklommen worden en worden er helikoptervluchten gedaan. Voor wie liever beneden blijft, is er de braderie en rommelmarkt.

ZONNEMAIRE: Bommenede motortour

Café Bommenede houdt zaterdag 27 mei de zevende editie van de Bommenede Motortour. De tour start om 08.15 uur en eindigt rond 17.00 uur. De tocht is tussen de 260 en 300 kilometer lang. Zowel de start en finish is vanaf Café Bommenede in Zonnemaire. Na afloop is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij een barbecue waar coverband Gruss optreedt.

Zondag 28 mei