Discovery sommeert Delta om Eurosport uit de lucht te halen

Dat zegt Delta-woordvoerder Mariska van der Hulst. Discovery Networks zei zaterdag in de PZC verrast te zijn over het bericht dat Delta de zenders van de groep (Discovery Channel, Animal Planet, ID en Eurosport) per 5 mei schrapt. Delta wil volgens Van der Hulst de zenders doorgeven, maar alleen in een betaal-pakket.

,,Ons doel is dat televisie voor alle klanten betaalbaar blijft'', zegt Van der Hulst. ,,Als je het hebt over verdubbeling van kosten – zoals in het geval van Discovery Networks – kun je je afvragen wat er gebeurt als alle aanbieders van zenders dat gaan doen. Dan betalen we over een per jaar twee keer zoveel voor een standaardpakket. Dan is er geen sprake meer van betaalbare tv en dat willen we voorkomen.''