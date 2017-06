Dilemma: kies ik voor de kip of voor de mens?

In de Statencommissie Ruimte werd vrijdag gediscussieerd over het voornemen van het dagelijks provinciebestuur om uitbreiding toe te staan van pluimveehouderijen die willen verduurzamen. De stallen van Zeeuwse kuikenbedrijven mogen nu niet groter zijn dan 5.000 vierkante meter.

Als kippen meer ruimte krijgen, kan het vlees in de supermarkt worden aangeboden met het keurmerk Beter Leven. Het voorstel is daarom dat uitbreiding mag, zonder dat er extra kippen komen. De dieren kunnen dan vrijer rondlopen.

Probleem is dat dit zorgt voor een hogere uitstoot van fijnstof, wat slecht is voor het milieu en de volksgezondheid. Door het gescharrel komt er fijnstof vrij uit onder meer strooisel.

Beter

De SP kan zich vinden in de maatregel, omdat heel duidelijk is aangegeven dat de uitbreiding niet geldt voor varkensbedrijven. GroenLinks vindt het niks.

Balans

PvdA-Statenlid Anton van Haperen zocht naar een balans tussen dierenwelzijn enerzijds en milieu en volksgezondheid anderzijds. Hij stelde voor niet de landelijke normen voor fijnstof te hanteren, die in Zeeland bijna nooit worden gehaald, maar per geval te bekijken of de uitstoot van extra fijnstof acceptabel is. Bijvoorbeeld wel in het open land, maar niet in de buurt van een camping.