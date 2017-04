Digitale krant vandaag wat later door storing

Men­sen­rech­ten­ver­de­di­ger uit Nepal komt op adem in Middelburg

10 april MIDDELBURG – Janak Bahadur Raut (44) strijdt voor de mensenrechten in Nepal. De komende drie maanden is hij in Middelburg om in rust en veiligheid te werken aan zijn kennis en internationale steun te verzamelen. ,,Nepal is een democratische republiek in naam, niet in de praktijk.’’