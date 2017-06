Deze drie beroepen hebben het zwaar in de hitte

Bouwvakker

grondwerken vlissingen

Rob Harwijne uit Heinkenszand is bij de Poortersweg in Vlissingen bezig buizen de grond in te slaan voor De Voogd en Bos, aannemers te Grijpskerke. ,,Helemaal in het pak, ja. Ik zou wel minder aan willen hebben, maar dat mag niet. Een deel van het werk gebeurt met een kraan, maar ik moet ook slijpen en branden. Veiligheidskleding is dan een must”, zegt hij terwijl hij zich het zweet van het voorhoofd veegt.

Komkommerkweker

komkommerkassen veere

Het kan nóg warmer. Bij de komkommerkwekerij van maatschap In ’t Anker in Veere inspecteert Ron Delissen met een loep bladeren op de aanwezigheid van spint en luis. ,,Die beestjes werken ook gewoon door”, zegt hij nuchter. Delissen draagt niet alleen een lange broek, overhemd en werkschoenen, maar daar over zijn schoenen ook nog eens plastic overschoenen, handschoenen en een wegwerpoverjas. ,,Dat is om te voorkomen dat ik een eventuele besmetting naar binnen breng of doorgeef”, legt de medeweker van Koppert Biological Systems uit. Delissen is de man die kijkt of de doosjes met roofmijt, sluipwesp en galmug hun werk nog doen bij de biologische ongediertenbestrijding. En ja, hij heeft het warm.

Politieman

scheldeplein vlissingen