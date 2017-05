Deze 20 basisscholen ontvangen muzieksubsidie

19 jaar celstraf geëist in hoger beroep voor moord op wegwerker in IJzendijke

11:35 MIDDELBURG - De advocaat-generaal (OM) van het gerechtshof in Den Bosch heeft in hoger beroep 19 celstraf geëist tegen Hasan D. uit Dordrecht voor de moord op M. Bozkurt in IJzendijke. De vader van Hasan, Hamza D., hoorde ook een celstraf van 19 jaar tegen zich eisen.