In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in Zeeland bijna dertig procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. De gemiddelde verkoopprijs ging met 10 procent omhoog, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De gemiddelde verkoopprijs was in de periode januari-maart 2017 in Zeeland 211.153 euro. In totaal werden er 1355 woningen verkocht, 301 meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar en liefst 553 meer dan in de eerste drie maanden van 2015.

Stabiele prijzen

Net als in de rest van het land naderen ook in Zeeland de huizenprijzen weer het niveau van voor de economische crisis. Uit een overzicht van het CBS blijkt wel dat van alle provincies Zeeland de meest stabiele prijzen heeft gekend in die periode. Overal daalden de prijzen voor woningen harder dan in Zeeland. De keerzijde is dat de weg omhoog in Zeeland minder steil is dan in de meeste andere provincies.

Met een gemiddelde koopsom van 211.153 euro staat Zeeland op een negende plaats tussen Flevoland en Drenthe. Het Nederlands gemiddelde in het eerste kwartaal van 2017 is 257.002 euro. Noord-Holland staat met 321.760 euro bovenaan de lijst, vooral dankzij Amsterdam.