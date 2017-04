Delta wijzigt tv-pakketten

Musicalster Robbert van den Bergh regisseert Zeeuwse musical

12:47 GOES - Musicalster Robbert van den Bergh gaat de nieuwe productie '3 Musketiers' van Muziektheater Zeeland regisseren. De première van de nieuwe musical van het Zeeuwse amateurgezelschap staat gepland op 20 maart 2018 in de Mythe in Goes.