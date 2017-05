Delta verhoogt energieprijs gemiddelde gebruiker met 67 euro

Vier Zeeuwse boekverkopers genomineerd

16:51 GOES - Vier Zeeuwen maken kans op de titel Boekverkoper van het Jaar 2017/2018. Het gaat om Anthoni Fierloos van het Paard van Troje in Goes, Anne de Jager van Boekhandel de Vries in Zierikzee, Manda Heddema van De Koperen Tuin in Goes en Margreet de Haan van Boekhandel 't Spui in Vlissingen.