Debat in boksring tijdens Oesterpartij in Middelburg

Video Expositie, boek en cd na de zelfdoding van een dochter

15:43 VLISSINGEN - Katja Bosch en Janpeter Muilwijk, kunstenaars in Middelburg, verloren hun dochter Mattia door zelfdoding. Nu, twee jaar later, exposeren ze voor het eerst samen. En wordt de cd 'For Mattia' gepresenteerd. ,,Het verdriet is opgegaan in ons leven.''