De zomer in Zeeland was nat maar ook warm

POLLVLISSINGEN - Een slechte zomer? Het is maar hoe je het bekijkt. Uitgerekend tussen medio juli en medio augustus, toen veel mensen vakantie hadden, was het behoorlijk nat in Zeeland. Maar voor weerkundigen gaat de zomer van 2017 de boeken in als een van de warmste ooit.

De meteorologische zomer, die op 1 juni is begonnen, eindigt donderdag. Tot en met dinsdag was het in Westdorpe gemiddeld 18,4 graden. Sinds het begin van de waarnemingen daar, in 1991, was alleen de zomer van 2003 warmer.

Enquete poll Het was een prima zomer Eens

Oneens Het was een prima zomer Eens (25%)

Oneens (75%)

Ook in Vlissingen, waar al sinds 1906 wordt gemeten, komt 2017 in de top-5 van warmste zomers, met een gemiddelde temperatuur (tot en met dinsdag) van 18,6 graden. Alleen in 1976, 2003 en 2006 was het warmer.

Hittegolf

De hoge score is vooral te danken aan de recordwarme junimaand, toen Westdorpe zelfs een zevendaagse lokale hittegolf beleefde, met op 22 juni een maximumtemperatuur van 33,4 graden. Juni was ook opvallend droog. In Sint Kruis viel bijvoorbeeld slechts 13 millimeter.

Juli verliep somber en vaak ook nat. Augustus was behoorlijk zonnig, met af en toe flinke buien. Per saldo noteerde Vlissingen deze zomer, tot gistermiddag, 265 millimeter neerslag, terwijl 200 millimeter normaal is. In Westdorpe is tot nu toe zo'n 155 millimeter gevallen.