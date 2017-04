'De tent is hét vakantiegevoel'

Nee hoor, Kim Slokkers heeft het echt niet koud in de tent. Echt niet? Nee, echt niet. Zeker weten? Ja hoor. Want ze ligt op een met slaapzak en hoeslaken ingepakt luchtbed en zelf ligt ze onder twee dikke dekbedden. Ze lacht. ,,Dan hebben we nog een grote slaapzak die we over de dekbedden heen kunnen klappen. Voor als het écht koud is.''

Het is een uur of tien als camping Paardekreek in Kortgene ontwaakt. Koningsdag begint windstil. De zon laat zich geregeld zien en menig vogel vliegt zich een slag in de rondte, zoekend naar de juiste takjes voor een gespreid nest. Het uitzicht op het Veerse Meer is zoals altijd: fantastisch. Dit moet vakantie zijn.

Quote ’s Avonds doen we even het kacheltje aan om de ergste kou uit de tent te halen. Kim Slokkers

Kim krijgt net een appje. Thuis, in Bergen op Zoom heeft het gevroren. ,,Nou moe'', roept ze verbaast. Samen met vriendin Ellen van Oevelen zit ze voor de tent, achter een windscherm. ,,Koffie?''

Dus dit is nou het echte kramperen? ,,Nee joh, het is reuze gezellig in zo'n tent. Echt. ’s Avonds doen we even het kacheltje aan om de ergste kou uit de tent te halen.''

Zou ze toch niet stiekem in zo'n sleurhut willen liggen? Zo een met vloerverwarming en boxsprings? ,,Echt niet. Oké, alle dekens die we in huis hadden liggen nu hier. Nou en? Overdag ben je lekker bezig. Het is prima weer, dus goed te doen.''

Vriendin Ellen is het roerend met Kim eens. ,,Twee jaar geleden waren we ook hier. Toen hadden we écht nachtvorst en konden we 's nachts niet slapen. Maar hey, de volgende dag ga je douchen, is het mooi weer en vergeet je dat weer.''

Toch is ook de familie Van Oevelen beter voorbereid. ,,De luchtbedden liggen op iso-matten. Erover heen liggen fleecedekens, moltons, katoenen hoeslakens, slaapzakken en drie wollen dekens. En dan slapen we in onze thermoleggings;. Nee, ik heb geen koude voeten gehad.''

Voor geen goud zou ze de tent willen inruilen voor een luxe Bürstner, Hobby, Fendt of Knaus. Gek? Nee, want alles wat nodig is, is er. Zelfs stroom. ,,En we hebben meer ruimte dan in een stacaravan.’’