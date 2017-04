'De PVV zit niet op schreeuwers te wachten'

VLISSINGEN - Al een jaar lang werft de PVV Zeeland kandidaten. In eerste instantie nog voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2019, maar nu ook voor de raadsverkiezingen van volgend jaar. Wie zich aanmeldt en door de eerste selectie komt, wordt in 'het klasje' de mores van de lokale politiek bijgebracht.

Hij zit er zelf bovenop, onderstreept Peter van Dijk, fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten. ,,Want schreeuwers willen we niet.''

Hoeveel mensen zich al hebben aangemeld en in welke gemeenten, wil Van Dijk niet zeggen. ,,Maar we kunnen voor de vijf gemeenten waar we willen meedoen aan de raadsverkiezingen nog kandidaten gebruiken. Overigens kijken we of we in meer Zeeuwse gemeenten kunnen meedoen.''

Wie zich aanmeldt, krijgt een toelatingsgesprek. Met Van Dijk zelf. ,,Want ik wil niet dat er mensen in het klasje komen die ik er nooit bij zou willen hebben.''

Loyaliteit

In het gesprek, dat een uur duurt, proeft Van Dijk iemands nieren. ,,We tellen zwaar aan loyaliteit en betrouwbaarheid. Dus daar probeer ik in het gesprek een beeld van te krijgen. Ik let ook op algemene kennis. Iemand moet wel een bepaald niveau hebben. Er komen mensen die geen enkele naam van politici uit onze club kunnen noemen. Dan is het snel klaar.''

Van Dijk vraagt ook altijd of 'er nog lijken in de kast liggen'. ,,Zo had ik eens een goed gesprek met iemand en vroeg aan het eind of er nog bijzonderheden waren. Nou, zei hij, ik heb drie jaar vastgezeten. Oh, waarvoor dan, vroeg ik. Voor doodslag. Ik heb netjes de koffie betaald en we hebben afscheid genomen.'' Van Dijk zegt dat hij 'mogelijkheden heeft om mensen te screenen'. ,,Die mogelijkheden gebruik ik.'' Verder laat hij zich daar niet over uit.

Training

Eenmaal in het klasje, krijgen kandidaten les in het reilen en zeilen van de lokale politiek. ,,Ze leren hoe de gemeentelijke en provinciale politiek werkt'', vertelt Van Dijk. ,,Ze leren hoe ze zich moeten opstellen, moeten debatteren en hoe ze moties en amendementen moeten indienen. Ook krijgen ze training hoe om te gaan met media.''

Overigens draaien de PVV-Statenleden met het klasje mee. ,,Ik wil niet hebben dat nieuwe raadsleden in de ene gemeente de collega's in een andere gemeente of in de Staten niet kennen. Dus iedereen doet aan het klasje mee.''

Elke drie weken komt 'het klasje' bij elkaar. ,,Ik let er op wie er altijd komt of wie regelmatig verstek laat gaan. Dat zegt iets over iemands gedrevenheid.'' Wie in het klasje zit, heeft geen garantie op een zetel. ,,We maken echt een selectie. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een kandidaat zelf afhaakt.''

Tegen de zomer besluit de PVV definitief in welke van de dertien Zeeuwse gemeenten ze meedoet. Het voornemen is in elk geval om deel te nemen in Sluis, Terneuzen, Hulst, Vlissingen en Tholen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart vergaarde de PVV in die vijf gemeenten 16.973 stemmen.

Steun

Naar verhouding de meeste steun kreeg de partij in Hulst (18,0 procent), gevolgd door Terneuzen (17,4 procent), Sluis (16,9 procent), Vlissingen (15,6 procent) en Tholen (15,5 procent). Als bij de raadsverkiezingen in maart 2018 het aantal PVV-stemmers vergelijkbaar is, zou dat in totaal 19 Zeeuwse PVV-raadsleden opleveren: 5 in Terneuzen, 4 in zowel Hulst als Vlissingen en 3 in zowel Tholen als Sluis. Uiteraard is het stemgedrag met lokale partijen erbij anders.