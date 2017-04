De eerste Black Angus-biokroket komt uit Zeeland

POLL's-HEER ABTSKERKE - Een landelijk primeurtje in Zeeland. René en Christine de Wilde van biologische rundveehouderij Poelzicht in 's-Heer Abtskerke lanceerden afgelopen weekend een nieuwe snack: de eerste biologische kroket van het Black Angus-rund.

Een gezonde snack? Daar kun je over twisten, want de jas is van (biologisch) paneermeel en de kroket moet natuurlijk in het frituurvet. Voor de rest is de Black Angus-kroket puur natuur, want afkomstig van de enige Zeeuwse rundveehouderij met een certificaat van Skal, de officiële toezichthouder op biologische productie.

De runderen grazen op de middeleeuwse hollebolleweitjes van Natuurmonumenten in het heggengebied bij Nisse. Daar happen ze niet alleen gras, maar ook distels en andere wilde planten. Verder mogen de De Wildes geen kunstmest en geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, moeten ze het medicijngebruik voor hun beesten beperken en moet een rund in de stal minimaal zes vierkante meter bewegingsruimte hebben. In de wintermaanden, als het vee op stal staat, moet het voer (brokken) biologisch zijn.

Natuurlijke geboorte

Poelzicht heeft net de veestapel uitgebreid: van 80 naar 120 Black Angus-runderen. ,,We zijn in 2012 overgestapt op de Black Angus-runderen, omdat die minder problematisch zijn dan de dikbillen die we daarvoor hadden'', zegt René. ,,Bij een dikbil is bij elke geboorte een keizersnee nodig. Dat is duur: de veearts rekent 240 euro. De Black Angus kalveren op een natuurlijke manier en stukken makkelijker. Soms ben je te laat en is het kalf al geboren. Ze kunnen dat zelfstandig. Bovendien is een Angus-rund rustig en gemoedelijk.''

Samen met een Gelderse collega, die de productie op zich heeft genomen, heeft het stel de biokroket ontwikkeld. René: ,,Onze kroket is onvergelijkbaar met de industriekroket die je bij de snackbar krijgt. Ten eerste komt het vlees uit de buurt, dat is duurzamer dan import uit Argentinië of Brazilië. Ten tweede trekt het vlees drie dagen in biobouillon, zodat het een mooie ragout wordt. We gebruiken mooi vlees van nek en borst. Onze kroket bevat 25 gram vlees, dat is 10 gram meer dan in een gewone kroket. En onze ragout is mooi glad, terwijl je in een normale kroket vaak allerlei stukjes aantreft.''