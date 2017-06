'De Delta Ride for the Roses heeft zin'

GOES - Komend weekeinde stappen duizenden mensen weer op de pedalen voor de Delta Ride For The Roses, de inmiddels niet meer weg te denken Zeeuwse equivalent van het landelijke fietsevenement ten bate van de strijd tegen kanker. Voor het eerst zijn er ook routes in Zeeuws-Vlaanderen.

In en om de gemeente Lansingerland wordt op 3 september de twintigste editie van de landelijke Ride for the Roses verreden. Twee keer al (in 2008 en 2014) was Zeeland het decor van het wielerevenement voor jong en oud, dat tot doel heeft om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Na het enorme succes van die eerste 'Zeeuwse' Ride ontstond het idee om een eigen Ride te organiseren in de provincie; de Delta Ride For The Roses. ,,Dat is een succes gebleken", zegt bestuurslid van het eerste uur Theo Schouwenaar. ,,Het is laagdrempelig, je hoeft geen Alpe d'Huez op. Je ziet hardrijders, maar ook een opa met een kleinkind. De jongste deelnemer aan de komende editie is vijf jaar, de oudste in de tachtig."

Verzadiging

Inmiddels is de Delta Ride ook al toe aan de negende editie. Het evenement is drie jaar geleden uitgebreid met een LadiesNightRide speciaal voor vrouwen en dit jaar zijn voor het eerste routes in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet. Schouwenaar: ,,We zagen in Midden-Zeeland een beetje verzadiging qua inschrijvingen, dus dan ga je op zoek naar iets nieuws. We misten Zeeuws-Vlamingen onder de deelnemers, terwijl dat toch ook een fietsregio is. Maar die tunnel blijft toch een barrière. 'Dan kom je toch naar ons', werd er gezegd. Zodoende."

En die eerste Zeeuws-Vlaamse editie is populair. ,,Die zit vol, er hebben zich 2500 mensen ingeschreven." In tegenstelling tot wat de organisatie hoopte, zitten daar amper Belgen bij. ,,Ook België is een fietsland, tien inschrijvingen valt dan wat tegen", zegt Schouwenaar. Hij verwacht wel dat het totaal aantal deelnemers aan de drie fietsdagen boven de 5000 zal uitkomen. Inschrijven via de website is niet meer mogelijk, wel kan dat voor de LadiesNightRide en de Midden-Zeelandroute op de dag zelf nog op locatie. ,,Hoe meer deelnemers, hoe beter."

Geld voor onderzoek

De Delta Ride heeft, inclusief de twee landelijke edities, tot nu toe ruim drie miljoen euro opgebracht. En dat geld wordt goed besteed, weet Schouwenaar. ,,Ik vind het belangrijk om te weten wat er met het geld gebeurt. De voortgang van onderzoeken wordt door ons gevolgd, we gaan elke jaar langs bij een academisch ziekenhuis om te zien hoe het er voor staat. Onderzoek loont."

Deelnemers weten ook waarvoor ze fietsen. De opbrengst van de LadiesNightRide is dit jaar bestemd voor betere opsporing van baarmoederhalskanker en voorlopers daarvan, die van de Delta Ride Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen gaat naar onderzoek naar de gevolgen van beweging en voeding op de bijwerkingen na behandeling van prostaatkanker.

Longkanker

En dát onderzoek loont, heeft Schouwenaar zelf ondervonden. In 2012 werd bij hem longkanker geconstateerd. ,,Ik ben een fanatieke sporter, altijd gezond geleefd en nooit gerookt. Dat is dan wel een klap in je gezicht." In 2014 was hij zelfs opgegeven. ,,Maar drie maanden later werd ik opgebeld: 'er is een nieuwe medicijn, misschien is het een match'. En het sloeg aan. Ik kan het nu goed onder controle houden."

De 68-jarige Goesenaar staat door zijn ervaring nu heel anders in het evenement. ,,Ik ken het nu als organisator, deelnemer en patiënt." In 2015 trapte Schouwenaar honderd kilometer weg tijdens de landelijke Ride in Aalsmeer. Komend weekend heeft hij het te druk om mee te fietsen. Dan moet alles letterlijk in goede banen worden geleid, samen met de ruim 250 vrijwilligers. Hij kijkt er naar uit. ,,De saamhorigheid is heel groot." En ziet hij de landelijke Ride For The Roses voor een derde keer Zeeland aandoen? Met een glimlach: ,,Ik denk het wel. We staan er in elk geval voor open, het draaiboek is niet zo heel veel anders. En mensen komen graag fietsen in Zeeland."

De Delta Ride For The Roses bestaat dit jaar uit drie onderdelen: De LadiesNightRide, die vrijdagavond om 19.00 uur begint vanaf de Grote Markt in Goes met fietsroutes van 15 en 30 km. Tussen 16.30 en 18.45 uur is nog daginschrijven mogelijk en/of rugnummers ophalen bij de inschrijfbalie op de Grote Markt. Op zaterdag is de Delta Ride door Midden-Zeeland, vertrek en aankomst bij de Zeelandhallen in Goes. De daginschrijfbalie is vanaf 07.00 uur geopend. Ook kunnen vanaf dat tijdstip rugnummers worden opgehaald. De Delta Ride Zeeuws-Vlaanderen is op zondag, start- en finishlocatie is de Markt in Terneuzen. Het maximum van 2500 deelnemers is inmiddels bereikt.