‘Dat bootje is dus ook zo te stelen’

Patrouille

Van der Vegte en Esther van de Vooren patrouilleren samen in de P119 over het Veerse Meer. De eerste is als politieman in dienst bij de Landelijke Eenheid, zijn collega werkt bij de politie Walcheren. De politie patrouilleert jaarlijks zo’n honderd keer op het Veerse Meer om toezicht te houden. Dit maal is het een rustig tocht waarbij ze vooral controleren of de watergebruikers zich aan de regels houden. Volgens de beide agenten valt dat tegen. Zo wordt er vaak te hard gevaren of geskied buiten de zone waar dat mag. Ook hebben heel wat ‘kapiteins’ van plezierjachten vaarbewijs noch registratiebewijs bij zich. Zelfs de havenmeester van een van de jachthaven langs het Veerse Meer heeft die niet bij zich, zo blijkt bij een controle. Hij weet evenmin dat je een reddingsvest moet dragen als je staand een boot bestuurt. En een brandblusser ligt ook niet voor het grijpen. Al die overtredingen zouden hem 446 euro kosten als Van der Vegte zich aan de richtlijnen houdt. De havenmeester heeft echter geluk want politie geeft hem een waarschuwing.