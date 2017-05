Danny Vera vangt 'liefde van Zwolle' in videoclip tijdens bevrijdingsfestival

Volledig scherm Danny Vera op BFO. © Screenshot video

Onder het Facebookbericht verschijnen verschillende reacties van festivalbezoekers die zichzelf zien staan. Drie vragen aan Danny Polfliet, zoals de artiest uit Middelburg in het echt heet.

Waarom heb je de clip opgenomen in Zwolle?

,,Het was vooral een heel tof optreden. We waren toch ook wel trots dat we konden optreden op een van de grootste podia van Europa. We hadden ons eigen camerateam meegenomen en mochten mooie beelden gebruiken die de organisatie gemaakt had. Dat hebben we netjes gevraagd.

Het publiek in Zwolle was ook top. Het is altijd even afwachten wat het publiek er van vindt, ook omdat we niet veel op de radio worden gedraaid. Als je dan zoveel liefde terugkrijgt zoals hier, dan is dat echt geweldig."

Waarom koos je voor het nummer L.O.V.E.?

,,Dit nummer is echt een mooie festivaltrack en we krijgen er veel response op. Ik hecht niet veel waarde aan een 'officiële single' voor de radio. Ik doe wat ik zelf goed vind en staar me niet blind op de radio. Ik vond dit mooi zo. We hadden voor de festivaltour besloten om met blazers rond te gaan. We hadden dat eigenlijk nog nauwelijks goed geoefend. Een keer voor en twee keer op koningsdag meer eigenlijk niet. Maar het kwam in Zwolle wel goed uit de verf."

Kom je binnenkort nog weer naar Zwolle?

,,Nou, de Zwolse hoek gaat heel goed. Dit optreden en ook de vorige keer in Hedon voelde als een warm bad, heel fijn. Ook in de omgeving van Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam gaat het uitstekend. Ik speel graag buiten Zeeland.