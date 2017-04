Damen Schelde: kabinet moet snel marineschepen vervangen

VLISSINGEN - Het nieuwe kabinet moet meer dan een miljard euro uittrekken voor defensie. Alleen dan kan het de achteruitgang van de krijgsmacht tot staan brengen. Omdat de marine al jaren achteraan in de rij staat, is die nu als eerste aan de beurt. Den Haag moet dan ook snel besluiten om de mijnenbestrijders, M-fregatten en Walrus-onderzeeboten te vervangen.

Dat vindt directeur Hein van Ameijden van scheepswerf Damen Schelde Naval Shipbuilding in Vlissingen. DSNS is de 'hofleverancier' van de Koninklijke Marine. Maar sinds 2014 heeft de overheid geen nieuwe marineschepen gekocht en ‘overleeft de werf door exportopdrachten. Het is hoog tijd dat er wat gebeurt, vindt de Damen-topman. ,,Men spreekt nu over bedragen tot een miljard extra. Als er niet meer geld komt, gaat de afbraak van het defensie-apparaat door. Vanaf 2 miljard begint het wat te worden. Overigens voldoe je dan nog lang niet aan de NAVO-verplichtingen.’’

Mooie plannen

Onlangs sloten België en Nederland een overeenkomst om samen voor 4 miljard euro vier fregatten en twaalf mijnenjagers aan te schaffen. ,,Er zijn mooie plannen voor het vervangen van mijnenbestrijdingsschepen, fregatten en onderzeeboten. Maar de realiteit is dat Nederland er veel over praat, maar niks heeft besloten.’’

Het wachten is op een nieuw kabinet. ,,Doordat jaren niet in de marine is geïnvesteerd, wordt die uitgehold. Bestaande schepen blijven langer in de vaart en de onderhoudskosten nemen exponentieel toe. Het niet bestellen van nieuwe schepen is een wissel op de toekomst.’’

Verkiezingen

Van Ameijden vindt dat het nieuwe kabinet zo snel mogelijk moet besluiten om de mijnenjagers, M-fregatten en Walrus-onderzeeboten te vervangen. ,,Het Belgische parlement heeft vorige week een wet bekrachtigd om 9,2 miljard euro te investeren in nieuw materieel voor de krijgsmacht. De Belgen zijn er klaar voor. Het probleem is dat er in België in 2018 lokale verkiezingen zijn. Die hebben een groot landelijk effect, want het zijn vaak dezelfde politici. Dus qua besluitvorming gebeurt er in België volgend jaar niet zoveel meer. Terwijl wij – als we pech hebben – pas op Prinsjesdag bereid zijn om de daad bij het woord te voegen.’’

De Damen-topman ergert zich aan de politieke roep om internationale samenwerking. ,,Dat is niet de oplossing voor alles. Er zitten nadelen aan. Je moet er rekening mee houden dat de wensen van partners wel eens anders kunnen zijn. Ook ben je afhankelijk van de snelheid van besluitvorming; zie nu in Nederland en België.’’

Eigen land