D66 zwakt motie af: De Bat niet direct weg bij VCB

Spoor bijster door omleidingen A58 - en er komen er meer

15:00 OOST-SOUBURG - Tientallen automobilisten op weg naar Vlissingen raakten donderdagnacht het spoor bijster door asfaltonderhoud op de A58 bij Oost-Souburg. Na afrit 40 was de weg dicht en zou er een omleiding 'V' door Oost-Souburg via Middelburg en de Nieuwe Vlissingseweg naar Vlissingen leiden. Veel autorijders misten echter de V en reden zich vast in Oost-Souburg.