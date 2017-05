Francisca van Vloten is sinds een jaar of tien de vaste conservator van het Marie Tak van Poortvliet Museum (MTVP)in Domburg. In feite is ze al vanaf de voorbereiding en de opening begin jaren negentig van de vorige eeuw bij het kunstgebouwtje betrokken. Exposities samenstellen, daarover publiceren: ze is erintensief mee bezig geweest. En nog steeds. Dat de Hongaarse schilder Krisztián Horváth nu exposeert, is haar verdienste. Ze stelde een oeuvrecatalogus samen met daarin zijn levensverhaal onder de titel De schoonheid van alles. Nu is ze bezig met de expositie die voorlater dit jaar op de rol staat: een selectie uit de collecties van de gemeente Veere en het museum en uit haar eigen verzameling. Druk? ,,Tja, ik ben volop in bedrijf. Met pensioen? Nou ja, wat de betrokkenheid betreft, natuurlijk never.’’