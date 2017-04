Crisiskaart moet leed voorkomen

GOES - Voor wie ooit wel eens (psychische) crisis heeft gehad, is er nu de crisiskaart. Dat is een opgevouwen ‘gebruiksaanwijzing’, zo groot als een bankpas, die in een portemonnee past. Op de kaart staat beknopt hoe degene tijdens een crisis behandeld wil worden.

Door een psychische crisis kan iemand zo in de war zijn dat hij niet meer weet waar hij is en wat hij doet. ,,Sommige mensen in een crisis vinden dat ze een belangrijke taak te vervullen hebben'', vertelt directeur Irene van de Giessen van zorgorganisatie HerstelTalent. ,,Als je dan in jouw ogen de wereld staat te redden midden op een kruispunt, dan sta je niet te wachten op iemand die jou van die belangrijke taak weerhoudt. Zo iemand kan dus boos reageren.’’

Telefoonnummers

Het kost veel tijd voor omstanders en hulpverleners om er achter te komen wat er aan de hand is. De crisiskaart moet een hoop problemen en leed gaan voorkomen. Vaak voelen mensen een crisis aankomen. Met de kaart kunnen ze omstanders laten zien wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren. ,,Op de crisiskaart staan bijvoorbeeld telefoonnummers van mensen die in zo’n situatie gebeld moeten worden, of en welke medicijnen iemand gebruikt en welke zaken moeten worden geregeld'', aldus Van de Giessen. ,,Er kunnen ook tips op staan zoals: raak me niet aan, maar blijf tegen me praten. Dat is handig voor bijvoorbeeld de politie.’’

Wat er op de crisiskaart staat, bepaalt iemand zelf. Maar wel na uitvoerig overleg met een van de zes consulenten van HerstelTalent. ,,De crisiskaart is een samenvatting van een heel crisisplan’’, zegt Van de Giessen. ,,Iemand vertelt ons waarover hij afspraken wil maken, met wie en hoe hij het één en ander wil regelen in geval van crisis. Denk bijvoorbeeld aan: wie doet de post, leest de e-mail en haalt de kinderen van school? Dat wil niet zeggen dat iemand opgenomen hoeft te zijn. Vele cliënten zijn gewoon thuis, maar zijn niet in staat om dagelijkse taken te doen.''

Ondertekenen

Iedereen die een rol speelt in het crisisplan, moet het ondertekenen. ,,Als je dat allemaal wilt regelen, betekent het dat je mensen moet vragen om je te helpen wanneer dat nodig is. En dan gaat het bijvoorbeeld niet alleen om de buurman, maar ook om de woningcorporatie. Zodat als iemand de huur niet heeft betaald, er daar een belletje rinkelt en weten wat ze moeten doen.''