Connexxion schrapt in Zeeland per 1 januari contante betaling buskaartje

Gedeputeerde Staten gingen dinsdag akkoord met de invoering van de ticketbox. Het is een logische ontwikkeling, zegt gedeputeerde Harry van der Maas. Digitaal betalen neemt toe, contant afrekenen is op zijn retour. Volgens hem heeft de ticketbox voordelen. De buschauffeur heeft geen contant geld meer in zijn la, wat veiliger is.