Code rood in Zeeland, zo voorkom je een natuurbrand

VLISSINGEN - Nu Code rood is afgegeven in Zeeland , zijn de Zeeuwse bossen, heides en graslanden extreem droog. Dat betekent dat er niet veel meer voor nodig is om een natuurbrand te veroorzaken. Dergelijke branden ontstaan vaak door menselijk handelen. Hoe voorkomen we dat het misgaat?

Hoe voorkom ik een natuurbrand?

Rook niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is. Gooi sigarettenpeuken en glas altijd in een prullenbak of neem ze mee naar huis.

Maak in droge periodes nooit open vuur. Een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen, of met toestemming van de terreineigenaar op een ruim verhard of zanderig stuk ondergrond.

Kampeer je in de natuur? Houd altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of een emmer water.

Parkeer je auto niet op bospaden, hulpdiensten moeten de ruimte hebben. Parkeer je auto ook niet op hoog en droog gras. De katalysator aan de onderkant van de auto is na een kort ritje al erg heet. Dit kan makkelijk brand veroorzaken.

En als het toch misgaat... wat doe je bij een natuurbrand?

Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en zo ver mogelijk weg van de brand. Veilige plekken zijn de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom.

Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop dwars op de brand. Daarmee verklein je de kans dat de brand je inhaalt.

Help andere mensen en kinderen naar een veilige plek.