Clear Clamour heeft stevige rock losgelaten

De Bevelandse band Clear Clamour werd in 2015 uitgeroepen tot de Zeeuwse Belofte. Toen begon de zoektocht naar een eigen stijl. Zaterdag presenteert de band zijn nieuwe EP 'Stark Raving Bonkers' in 't Beest .

Als je de term Stark Raving Bonkers opzoekt in een Engels woordenboek krijg je als vertaling 'knettergek'. ,,Het is eigenlijk een beetje flauw, maar mijn broer Stefan zag deze term zeven jaar geleden in zijn woordenboek op school. Hij vond het een aparte uitdrukking, een perfecte naam voor een nummer. Uiteindelijk is het nog uitgekomen ook'', vertelt Maurits van der Harst, gitarist bij Clear Clamour.

Clear Clamour, letterlijk Heldere Herrie, ontstond in het najaar van 2012 toen de broers Maurits (gitaar en zang) en Stefan van der Harst (zang, basgitaar en saxofoon) contact zochten met drummer Ricardo Buteijn, die ze leerden kennen op het Goese Lyceum. Een paar maanden later kwam ook toetsenist Pim de Jonge erbij en maakte de band zijn eerste eigen nummer. De band won de talentwedstrijden Steenworp, Podium Z en Regioruis in 2014. Toen daarna het vijfde bandlid, gitarist Jens Kole, erbij kwam, was Clear Clamour compleet.

In 2015 werd de band door een vakjury uitgeroepen tot Zeeuwse Belofte en volgden de bandleden het bandcoachingtraject PopAanZee. Dat traject hielp de mannen op weg naar professionaliteit en leverde hen onder andere een optreden op Concert at Sea op. Via PopAanZee kwamen ze in contact met coach en producer Pim van de Werken en gingen ze op zoek naar hun eigen stijl.

Dansbaarder

,,Niet ieder bandlid kon zich vinden in de stevige jaren zeventig rocknummers die we voorheen speelden'', vertelt Van der Harst. De band begon met het spelen van covers van oude rocknummers, maar tegelijk ook met het maken van eigen werk. Met dat laatste hadden de leden niet veel ervaring, dus het proces verliep niet heel vlot. De hulp van Van de Werken was dus welkom. ,,Onze nieuwe nummers zijn commerciëler en dansbaarder. Voorheen maakten we progressieve poprock, nu pakkende rockmuziek met een funky randje. We worden geïnspireerd door onder andere U2, Kensington en John Mayer.'' Het resultaat laten ze horen op hun nieuwe EP Stark Raving Bonkers, die op 1 juni werd uitgebracht. De single My Fire lieten ze voor het eerst horen op het Bevrijdingsfestival in Vlissingen, op 5 mei.

Volgens Van der Harst bevat de nieuwe EP muziek die lekker weg luistert. Thuis op de bank of onderweg. Maar waarop je ook zeker los kunt gaan tijdens concerten. Tot nu toe zijn de reacties goed. ,,We richten ons nu op een breder publiek. 'Ik zou dit zo op de radio kunnen horen', zei iemand onlangs. Dat is de bedoeling.''

Feestje

De band presenteert zijn nieuwe muziek voor het eerst live op zaterdag 17 juni in 't Beest in Goes. Het optreden is de afsluiting van het PopAanZeetraject. ,,We hebben wat te vieren, dus het wordt sowieso een feestje. Mensen die zin hebben in een relaxte en leuke avond moeten dus zeker komen. Aan de andere kant willen we ons publiek ook bij de hand nemen en laten zien wat we de afgelopen maanden allemaal gedaan hebben.'' En de diehard fans mogen ook gerust zijn, want Clear Clamour zal ook nummers spelen van zijn eerste EP Observe The Outcome uit 2015.

De band heeft nog twee verrassingen in petto voor het optreden. Zo zal de videoclip van het nummer Stark Raving Bonkers voor het eerst getoond worden in 't Beest. ,,En we drukken vanaf die dag ook cd's. De mensen die naar het optreden komen, zijn dus de eersten die deze kunnen kopen.''

Als voorprogramma kiest Clear Clamour voor de Zeeuws-Vlaamse band The Brightt, die dit jaar de Zeeuwse Belofte won en hard aan de weg timmert. Geen concurrentie? ,,Nee hoor, er is absoluut geen sprake van vijandigheid. Het zijn toffe gasten, dus het is hen gegund. Hun muziek is hartstikke goed en vergelijkbaar met die van ons.''

Buitenland

Na de EP show in 't Beest volgen meer optredens, maar daar mogen de bandleden nog niets over kwijt. Wat ze wel kunnen verzekeren, is dat ze na de zomer weer nieuwe nummers gaan schrijven. ,,Lekker veel optreden en bekend worden. Daar dromen we van. En niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ik denk dat onze muziek ook in België en Duitsland goed in de smaak zal vallen.'' Met zo veel ambitie moet dat goed komen.