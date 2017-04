Chemie Zeeland groeit het hardst van hele land

VLISSINGEN - Het aantal chemische bedrijven in Zeeland is de afgelopen tien jaar met 5 gegroeid tot 20. Daarmee scoort onze provincie landelijk procentueel de hoogste groei, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sluiting van fosforfabriek Thermphos heeft invloed gehad op de groei van de basischemie in Zeeland in de afgelopen tien jaar, maar toch doet de provincie het beter dan de rest. Provincies met veel meer chemische bedrijven als Noord-Holland, Noord-Brabant en Gelderland boerden fors achteruit. Alleen Limburg zit net als Zeeland in de lift. Zuid-Holland, waar 80 chemiebedrijven zijn gevestigd, bleef stabiel. De chemie is voor Zeeland belangrijk. Bedrijven als Dow en Yara zijn grote werkgevers, maar ook aanjagers van een groenere economie, bijvoorbeeld door restwarmte en reststoffen uit te wisselen met andere bedrijven.

Ook de bouwsector telt meer bedrijven. Zeeland telt momenteel 1460 bouwbedrijven, 545 meer dan in 2007. Het aantal installatiebedrijven is nu 410, 145 meer dan in 2007. Het aantal afwerkingsbedrijven is gestegen met 230 naar 730. Dat zegt overigens niet alles. Tijdens de crisis zijn veel ontslagen medewerkers voor zichzelf begonnen. Een deel van de groei wordt veroorzaakt door eenmansbedrijfjes.

In de autobranche is de groei miniem: er zijn in tien jaar tijd 70 bedrijven bijgekomen. Vorig jaar waren het er 470. De geringe groei komt mede doordat importeurs in een kleine markt als Zeeland streven naar één dealerschap per merk. Minder goed gaat het met groothandels in landbouw- en voedingsproducten. Zeeland verloor er 55 in tien jaar. Er zijn er nog 450 over.

Ook het aantal supermarkten en warenhuizen zijn onder meer door overnames en faillissementen (bijvoorbeeld van V&D) is gedaald van 205 naar 195. Het aantal winkels in voedingsmiddelen (345) is stabiel gebleven. Het aantal winkels in consumentenelektronica is geslonken van 125 naar 80. Dat wordt mede veroorzaakt door onlineaankopen en de komst van bijvoorbeeld de Media Markt naar Middelburg. In totaliteit is het aantal winkels met 40 gekrompen tot 2540. Daarmee is het winkelbestand in Zeeland redelijk stabiel ten opzichte van andere regio's.