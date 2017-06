Chanel werd uitgemaakt voor Zwarte Piet: 'Dit doet heel erg veel pijn'

BURGH-HAAMSTEDE - Toen de Amsterdamse Chanel Lodik (29) zaterdag over straat liep in Burgh-Haamstede, werd ze uitgemaakt voor 'Zwarte Piet'. Ze deelde haar verhaal via social media en kan online rekenen op veel steun. Maar dat neemt het rotgevoel waar ze al dagen mee rondloopt niet weg.

Lodik vertelt dat ze afgelopen weekend voor een bedrijfsuitje in Burgh-Haamstede verbleef. ,,We hadden zaterdag een leuke dag gehad en besloten 's avonds nog ergens te gaan borrelen. Op een gegeven moment liep ik in mijn eentje terug richting het hotel, langs golfclub De Molenberg waar wat groepjes mensen zaten te drinken. Ik zei ze gedag en de meesten zeiden gewoon goedenavond terug, maar één iemand riep: 'hé, Zwarte Piet!'."

Compleet in de war

Lodik schrok en zette nog een paar stappen voor ze bedacht: dit kan ik niet zomaar laten gebeuren. ,,Dus ik liep terug en zei tegen de groep: 'sorry, ik weet niet wie die opmerking net maakte, maar dit is echt heel erg kwetsend'. Meer kreeg ik op dat moment niet over mijn lippen. Eén persoon zei dat het inderdaad echt niet kon, de rest keek gniffelend weg."

Quote Anno 2017 kun je niet doen alsof je niet weet dat het donkere mensen pijn doet als je zoiets zegt Chanel Lodik Compleet in de war keerde Lodik terug naar het hotel. ,,Ik zet me allang in tegen stereotypering en ken genoeg verhalen van mensen die voor Zwarte Piet zijn uitgemaakt. Maar het was me zelf nooit overkomen. Nu wel. Door volwassen mensen die bewust een grapje maken om mij te kwetsen. Anno 2017 kun je namelijk niet doen alsof je niet weet dat het donkere mensen pijn doet als je zoiets zegt."

Verdriet

,,Ik heb heel slecht geslapen. Ben de volgende dag niet eens meer gaan ontbijten, omdat ik wilde voorkomen dat ik die persoon nog eens zou tegenkomen. Ik ben meteen in de auto gestapt, terug naar Amsterdam." Daar voelde ze zich al snel wat fijner. ,,In Zeeland had ik alleen witte mensen om me heen, die wel medeleven kunnen tonen, maar zich niet kunnen voorstellen hoe dit voelt. In Amsterdam word ik omringd door donkere mensen met wie ik er beter over kan praten."

Toch liet het nare gevoel haar niet los. ,,Die avond heb ik weer moeten huilen. Ik wist niet goed hoe ik me erbij moest voelen. Heel gek. Ik probeerde het verdriet te blokkeren, omdat ik bang was dat mensen zouden vinden dat ik me aanstelde." Ondanks de angst voor negatieve reacties, besloot Lodik haar verhaal te delen. ,,Ik deel zo veel op social media en dit hield me bezig. Dus ik vertelde op Instagram, Facebook en Twitter wat er was gebeurd en deed een poging mijn eigen gevoelens onder woorden te brengen. Puur gericht aan mijn vrienden en volgers."

Steun

Tot haar eigen verbazing, kreeg Lodik veel bijval. Van mensen die met haar meeleven en zeggen dat het goed is dat ze haar verhaal deelt en opnieuw bewustzijn creëert voor het feit dat racisme nog steeds aan de orde van de dag is. Woorden van bekenden en onbekenden. ,,Hartverwarmend", vindt de Amsterdamse. ,,Dit helpt me te accepteren dat het wél erg is en dat ik dat gevoel best mag toelaten."

Behalve de steun die ze krijgt, hoopt ze op de één of andere manier ook in contact te komen met de persoon die de opmerking maakte. ,,Op dat moment was ik niet ad rem genoeg. Maar ik zou graag willen weten waarom deze persoon dit zei. Ik begrijp niet waarom hij denkt dat hij het recht heeft om mij zo te kwetsen en zou graag met hem in gesprek gaan om te vertellen wat het met mij heeft gedaan."

Discriminatie

Lodik gaat geen aangifte doen van discriminatie. ,,Ik heb helaas geen bewijs van het voorval en weet niet wie de man is en hoe ik zijn identiteit zou kunnen achterhalen. Ik heb nog even overwogen om contact op te nemen met de golfclub, in de hoop dat zij mijn woorden zouden overbrengen naar hun gast. Maar dat heb ik niet gedaan, omdat ik bang was dat ze geen begrip zouden hebben voor mijn pijn. En dat zou ik niet trekken."