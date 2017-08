Celstraf voor Goesenaar die verf over ex-vriendin gooide

De Goesenaar gooide, aldus het Openbaar Ministerie, op vrijdag 12 mei een pot verf over een jonge vrouw. Zij had kort daarvoor de relatie met D. uitgemaakt en hij was daar zo kwaad over dat hij haar in Goes opwachtte en na een korte woordenwisseling verf op terpentinebasis over haar hoofd en kleren gooide. Daarbij kwam ook verf in haar ogen.

Enkele dagen eerder had hij haar in een auto getrokken, haar paardenstaart afgeknipt en haar door de bosjes gesleurd, aldus de officier. Daarbij zou hij gezegd hebben dat ze bij hem moest terugkeren.

Zwijgrecht

De jonge vrouw had de relatie uitgemaakt en wilde beslist niets meer met hem te maken hebben, zo bleek tijdens de rechtszaak. D. ging woensdag nauwelijks in op vragen van politierechter Josten. Hij beriep zich vooral op zijn zwijgrecht. Bijvoet zei dat de verdachte geen enkel respect had voor zijn ex. En volgens hem was het niet alleen vernederend maar ook gevaarlijk om die verf over haar heen te gooien. ,,Want het was echt bijtende verf.” Hij eiste een celstraf van tweehonderd dagen waarvan 98 voorwaardelijk en een contactverbod.

Vingerafdruk