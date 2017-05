Celstraf voor Goesenaar die ex dwong pornofoto's te maken

Slachtoffer ammoniakaanval: 'Het werd gelijk wit voor mijn ogen'

16 mei MIDDELBURG - Een dag na de ammoniakaanval zijn de vier slachtoffers nog steeds niet fit. Maandagmiddag kregen zij door een onbekende ammoniak in hun gezicht gespoten. Een dag later doet één van de slachtoffers zijn verhaal: ,,We hebben allevier nog last van hoofdpijn."