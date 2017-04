CDA: krappe arbeidsmarkt is kans voor langdurig werklozen

Milieudienst Zeeland draait lekker, maar houdt rekening met nieuwe dip

8:30 TERNEUZEN - Na een valse start in 2014 draait de RUD Zeeland, de gemeenschappelijke milieudienst van gemeenten, provincie en waterschap, nu op volle toeren. ,,We zijn de kinderziektes wel te boven”, zegt directeur Anton van Leeuwen. Toch voorspelt hij voor dit jaar weer een ‘dipje’, vanwege de nieuwe financieringssystematiek die is ingevoerd.